تحولت من الميكانيكي الى الالكتروني.. اسطوات المفاتيح في كربلاء فككوا اسرار صناعتها (صور)

2022/04/01 | 19:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جلس قاسم الاسدي صاحب محل استنساخ

المفاتيح في مساحة ضيقة تحيط به

المفاتيح بانواعها المختلفة ومكائن

قديمة وحديثة، و "كيلونات" ابواب خارجية

و "كيلونات" قاصات، فقد مضى على عمله في

هذه المهنة خمسة وعشرون ع

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