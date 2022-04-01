الدول التي أعلنت غداً السبت أول أيام شهر رمضان المبارك

2022/04/01 | 19:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت مجموعة من الدول العربية، اليوم الجمعة، رؤية هلال شهر رمضان المبارك وتحديد يوم غد السبت، الأول من الشهر الفضيل.وكان العراق، من بين الدول التي أعلن فيه عن رؤية هلال شهر رمضان المبارك، إذ أعلن المجمع الفقهي العراقي وديوان الوقف السني ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان العراق، أن يوم غد السبت الموافق 2-4-2022 هو اول ايام شهر رمضان المبارك.فيما أعلن الديوان الملكي السعودي، أن غداً السبت، أول أيام الشهر الكريم في المملكة، بعد تأكيد المحكمة العليا في السعودية، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان.وأتى الإعلان، بعدما عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء اليوم الجمعة 29 من شهر شعبان، للنظر فيما يردها حول رؤية هلال شهر رمضان لهذا العام.وأضافت الدائرة، أنه وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، وبعدما شهد عدد من الشهود برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، قررت الدائرة أن يوم غد السبت 1 / 9 / 1443هــ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 2 أبريل 2021م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ.بينما أعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان في الامارات، برئاسة عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، أن غدا السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك.وأوضح النعيمي، أن اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر رمضان لسنة 1443 هجرية، وبعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية، وبناء على الرؤية الشرعية التي تمت، وبعد الاتصالات مع بعض الدول المجاورة، فقد ثبت لديها رؤية هلال رمضان لهذا العام، وعليه فإن غدا السبت الموافق 2 أبريل 2022 هو غرة شهر رمضان المبارك لسنة 1443 هجرية.ومن بين الدول العربية الأخرى التي أعلنت أن يوم غد السبت، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، هي قطر والبحرين والكويت.وفي المقابل، أعلنت كل من سلطنة عمان وأندونيسيا وسلطنة بروناي وماليزيا رسمياً عدم رؤية هلال شهر رمضان، وأن الأحد المقبل، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

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