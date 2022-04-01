الكشف عن التعويذة الرسمية لبطولة كأس العالم قطر 2022

2022/04/01 | 19:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن التعويذة الرسمية لكأس العالم FIFA قطر 2022™، على هامش مراسم إجراء القرعة النهائية للبطولة اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.ترمز التعويذة المبتكرة، التي تحمل اسم “لعيب”، إلى شخصية مرحة قادمة من عالم افتراضي، أي هو كائن ينتمي لعالم موازي، ولا يمكن تصنيفه […]

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