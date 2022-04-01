تعرف على الدول التي اعلنت غدا أول ايام شهر رمضان

2022/04/01 | 19:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداديعد شهر رمضان المبارك من اكثر الشهور التي يحتفي المسلمون بها في كل انحاء ويملك خصوصية كبيرة، ان كانت على المستوى الروحي الايماني او على المستوى الاجتماعي، والذي تتلاقى فيه المشاعر وتسود السكينة في النفوس وتنتشر قيم المودة والحب والتكافل الاجتماعي.

لكن ..



لم يمر عام واتفق المسلمون على يوم واحد لرمضان، وهذا الامر ليس عيبا لانه يخصع لاسباب جغرافية وفلكية، ويخضع ايضا لاسباب فقهية صارمة، واختلافات بين العلماء في كيفية معرفة دخول هذا الشهر الكريم، فمنهم من يقول بصحة رؤية الهلال من خلال العين المجردة فحسب، ومنهم من يقول بصحة رؤيته من خلال التلكسوبات.وهذا غير مهم ..



فالمهم ان الجميع صحيح فيما وصلوا له من ادلة تؤكد صحة صيامهم باذن الله.

واعلنت دخول رمصان يوم غد السبت دول السعودية والامارات وعمان وسوريا والكويت وقطر والاردن ومصر والسودان والجزائر ولبنان وتونس.فيما كانت الدول التي اكدت ان رمضان يوم الاحد المقبل هي: أندونيسيا، وسلطنة بروناي وماليزيا.فيما يتوقع ان يحل شهر رمضان في العراق يوم الاحد المقبل او الاثنين.

اعاده الله علينا وعلى جميع المسلمين بالخير والبركة.

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