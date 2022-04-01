مكتب الخامئني يعلن موعد غرة شهر رمضان

2022/04/01 | 19:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن المكتب الإعلامي للمرشد الاعلى للثورة الاسلامية في ايران علي الخامنئي، اليوم الجمعة، عن موعد غرة شهر رمضان.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "يوم الاحد المقبل هو اول ايام شهر رمضان المبارك".

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