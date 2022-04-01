بحضور عشائري.. الحشد الشعبي يناقش 4 ملفات هامة في ديالى

2022/04/01 | 19:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى … عقدت قيادة محور ديالى في الحشد الشعبي، الجمعة، مؤتمر عشائري لمناقشة 4 ملفات هامة.وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قيادة محور ديالى للحشد الشعبي عقدت مؤتمر عشائري في مقرها الرئيسي بحضور اكثر من 300 شخصية تمثل كل اطياف المجتمع العراقي سواء في المحافظة او بقية المحافظات […]

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