تقرير: المتحدثة باسم البيت الأبيض ستغادر منصبها قريبا للعمل في شبكة تلفزيونية

2022/04/01 | 19:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجري المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي محادثات حصرية مع شبكة "إم أس إن بي سي" الأميركية للانضمام إليها بعد مغادرتها البيت الأبيض في شهر مايو المقبل، وفقا لما نقله موقع "أكسيوس" عن مصدر مطلع على الموضوع.

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