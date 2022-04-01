اكثر من الف طالب .. طلبة المجموعة الطبية يؤدون قسم التخرج للإمام الحسين (ع) في حضرته (صور)

2022/04/01 | 19:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادى اكثر من الف طالب من المجموعة

الطبية من مختلف الجامعات العراقية قسم

الولاء للإمام الحسين (عليه السلام) في

حضرته، وشارك في هذه الفعالية التي

نظمها مركز رعاية الشباب في قسم تطوير

الموارد البشرية التا

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