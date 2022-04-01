بكلمات مؤثرة.. الفنانة شريهان تشارك في حفل قرعة كأس العالم قطر 2022

2022/04/01 | 19:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انطلقت مراسم حفل قرعة بطولة كأس العالم 2022 مساء اليوم الجمعة بالعاصمة القطرية “الدوحة”، وذلك في مركز المؤتمرات والمعارض.وانطلقت مراسم الحفل فور حضور الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، لمقر الحفل، وسط كوكبة من ألمع نجوم كرة القدم، بالإضافة إلى جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.وبدأ […]

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الفنانة شريهان تشارك في حفل قرعة كأس العالم قطر 2022 أولاً على ايرث نيوز.

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