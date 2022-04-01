مكتب الشهيد الصدر ينفي إصداره إشعاراً بشأن هلال شهر رمضان

2022/04/01 | 20:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعنفى مكتب السيد الشهيد الصدر، اليوم الجمعة، إصداره إشعاراً بشأن هلال شهر رمضان المبارك.وذكر المكتب في تنويه خاص للمؤسسات الاعلامية، اطلعت عليه وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مكتب السيد الشهيد الصدر، لم يعلن إلى الآن عن أي إشعار أو موقف حول هلال شهر رمضان المبارك".وأضاف المكتب، أن "ما يتم تداوله غير صحيح".

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