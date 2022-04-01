توضيح من الحشد حول وثيقة متداولة في منصات التواصل الاجتماعي

2022/04/01 | 20:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، توضيحاً حول وثيقة متداولة تخص المفسوخة عقودهم.وقالت الهيئة في بيان تلقته ايرث نيوز، إنه “تداولت بعض موقع التواصل الاجتماعي وثيقة تشير الى قيام احد أعضاء مجلس النواب المحترمين بمخاطبة وزارة المالية حول إدراج المفسوخة عقودهم في موازنة ٢٠٢٢ ، مع الاجابة عن هذه الوثيقة بوثيقة من […]

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