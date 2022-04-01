عقب امتناع الصدر.. الديمقراطي يضع شرطه للتحالف مع الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة

2022/04/01 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - اربيل

علق الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الجمعة، حول إمكانية التحالف مع الاطار التنسيقي وتشكيل الحكومة الجديدة بعيدا عن التيار الصدري.

وقال النائب عن الحزب ماجد شنكالي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني، لن يشكل أي تحالف مع قوى الاطار التنسيقي، دون مشاركة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بهذا التحالف او الاتفاق السياسي".

وأضاف ان "الديمقراطي متمسك بالتحالف مع الكتلة الصدرية ودعم أي توافق بين التيار والاطار"، مشيرا الى ان "الديمقراطي عمل طيلة الفترة الماضية على تقريب وجهات النظر بين التيار الصدري والاطار التنسيقي، بهدف الوصول الى توافقات بين الطرفين".

وتابع: "لا يمكن المضي بتشكيل الحكومة دون مشاركة الصدر فيها، ولا تراجع عن تحالفنا مع التيار وتحالف السيادة".

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