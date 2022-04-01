بعد إدراج السرايا بحسب وثيقة لنائب صدري.. الحشد يرد بتوضيح ويرجع الفضل للهيئة

2022/04/01 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضحت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، حقيقة إدراج قوات سرايا السلام بموازنة 2022 بحسب وثيقة لنائب صدري.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تداولت بعض موقع التواصل الاجتماعي وثيقة تشير الى قيام احد أعضاء مجلس النواب بمخاطبة وزارة المالية حول إدراج المفسوخة عقودهم في موازنة 2022، مع الاجابة عن هذه الوثيقة بوثيقة من وزارة المالية تشير الى إدراج 30 ألف مقاتل من المفسوخة عقودهم في موازنة هذا العام".

وأوضحت أن "عملية ادراج 30 الف مقاتل ضمن موازنة 2022 جرت قبل عدة اشهر أثناء المناقلة التي على أساسها قررت الهيئة البدء بإجراءات العودة، وأن ادراج هذا العدد سيشمل جميع المقاتلين بغض النظر عن ألويتهم ومديرياتهم".

وتابعت: "كما ان الفضل في ذلك الإجراء الذي نود ان يكتمل مع اقرار موازنة هذا العام الى سلسلة إجراءات ومتابعة عقدتها الجهات المختصة في هيئة الحشد مع وزارة المالية في نهاية العام الماضي".

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