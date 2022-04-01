النفط تعلن تسجيل أعلى إيراد مالي في العراق عبر التصدير منذ 50 سنة

2022/04/01 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة النفط ، اليوم الخميس، تسجيلها اعلى ايرادات مالية منذ عام 1972 بلغت (11,07) مليار دولار.

وقالت في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الايرادات المتحققة لشهر آذار الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ، بلغت مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (100) مليونا (563) الفا و( 999 ) برميلاً ، بايرادات بلغت (11,07) مليار دولار ويعد اعلى ايراد مالي تحقق منذ عام 1972".

واشارت الاحصائية الى ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آذار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (99) مليونا و(115) الفا و (64) برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة ( 1) مليون و( 448) الفا و( 935 ) برميلا.".

واشارت الى "معدل الكميات اليومية بلغت (3) مليون و(244) الف برميل في اليوم وان معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من (110,090 ) دولاراً".

يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري".

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