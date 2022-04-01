2022/04/01 | 20:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن وثيقة متداولة تخص المفسوخة عقودهم.

وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تداولت بعض موقع التواصل الاجتماعي وثيقة تشير الى قيام احد أعضاء مجلس النواب المحترمين بمخاطبة وزارة المالية حول إدراج المفسوخة عقودهم في موازنة ٢٠٢٢ ، مع الاجابة عن هذه الوثيقة بوثيقة من وزارة المالية تشير الى إدراج ٣٠ ألف مقاتل من المفسوخة عقودهم في موازنة هذا العام".

وبينت، أن "عملية ادراج ٣٠ الف مقاتل ضمن موازنة ٢٠٢٢ جرت قبل عدة اشهر أثناء المناقلة التي على أساسها قررت الهيئة البدء بإجراءات العودة، وأن ادراج هذا العدد سيشمل جميع المقاتلين بغض النظر عن ألويتهم ومديرياتهم".وأتمت الهيئة، "كما ان الفضل في ذلك الإجراء الذي نود ان يكتمل مع اقرار موازنة هذا العام الى سلسلة إجراءات ومتابعة عقدتها الجهات المختصة في هيئة الحشد مع وزارة المالية مشكورة في نهاية العام الماضي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الحشد تصدر توضيحاً بشأن المفسوخة عقودهم) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الحشد تصدر توضيحاً بشأن المفسوخة عقودهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).