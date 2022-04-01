قرعة مونديال قطر تسفر عن مجموعات متوازنة ومواجهة ساخنة بين إيران والولايات المتحدة

2022/04/01 | 20:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت قبل قليل مراسم اجراء قرعة مونديال قطر 2022، وأسفرت عن ثماني مجموعات متوازنة، وضعت قطر في المجموعة الأولى إلى جانب هولندا والإكوادور والسنغال بطلة أفريقيا.

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