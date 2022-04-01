2022/04/01 | 21:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئةُ ثبوتِ الرؤية الشرعية في العراق أن يومَ غدٍ السبت أولُ أيامِ شهر رمضان المبارك..



وأكدت الهيئة ثبوتَ رؤيةِ هلالِ شهر رمضان وأن يومَ غدٍ هو غرةُ الشهرالفضيل..

كما أعلنت وزارة الأوقاف في إقليم كردستان ان السبت هو أولُ أيامِ شهر رمضان المبارك..



هذا وأعلنت كلٌ من السعودية ومصر وقطر والامارات والكويت ثبوتَ رؤيةِ هلالِ شهر رمضان ليكون غداً السبت هو اولُ ايام الشهر..



بينما اعلنت سلطنة عمان أن يومَ الأحد هو أولُ أيامِ شهر رمضان نظرا لعدمِ ثبوتِ رؤيةِ الهلال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة ثبوت الرؤية الشرعية تعلن السبت أول أيام شهر رمضان المبارك) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة ثبوت الرؤية الشرعية تعلن السبت أول أيام شهر رمضان المبارك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).