صالح: رمضان يمثل مناسبة جليلة لتجاوز الأزمات وتشكيل حكومة تلبي تطلعات العراقيين

2022/04/01 | 21:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح الشعب العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ودعا رئيس الجمهورية بهذه المناسبة إلى تجاوز الأزمة السياسية بروح الأخوة الوطنية والاستجابة لتطلعات العراقيين الذين ينتظرون بفارغ الصبر تشكيل حكومة معبرة عن إرادتهم في العيش الكريم.

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