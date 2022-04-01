مستشار الكاظمي: العراق يتجه نحو إعادة بناء مرتكزاته التكنولوجية السلمية والمدنية

2022/04/01 | 21:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاج أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن العراق يتجه نحو إعادة بناء مرتكزاته التكنولوجية السلمية والمدنية، فيما أشار إلى أن إعادة تشكيل أكاديمية العلوم العراقية باتت الزاماً لتجميع الخبرات والكفاءات العراقية داخل البلد.وقال صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق يتجه نحو إعادة بناء مرتكزاته التكنولوجية السلمية والمدنية وتجميع خبرات من الباحثين والدارسين والعلماء وبما ينسجم والحياة المدنية والتقدم العلمي والتكنولوجي في العالم".وأضاف، أن "ملامح التحول بدأت بإعادة الحياة المؤسسية لوزارات مثل العلوم والتكنولوجيا والبيئة وهيئة الصناعات العسكرية وإعادة بناء مراكز البحوث والتطوير في وزارات قطاعية مهمة كالصناعة والزراعة والنفط وغيرها".ولفت إلى أن "إعادة تشكيل أكاديمية العلوم العراقية مجدداً وأقصد بها وزارة العلوم والتكنولوجيا أو تحت أي مسمى مناسب آخر باتت لزاماً وعده نقطة الشروع لتجميع الخبرات والكفاءات العراقية في داخل البلاد وتمثل في الوقت نفسه امتداداً للخبرات العراقية العاملة في مجال التطوير التكنولوجي المغتربة في الخارج، فضلا عن التواصل مع مراكز البحوث والتطوير في العالم ما يقتضي إعادة صياغة توصيف مؤسسي عصري للنهضة التكنولوجية في العراق وهذا ما أتوقعه لا محالة".

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