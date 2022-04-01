مجد يفرَه الحريق - حسن ابراهيمي

2022/04/01 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_ابراهيمي بالمنفى أغنية لها طعم الناي الذي يقتاد غصن المنارة الى سرير أغنية يضاجعها الوجع.على باب البندقية صهريج يلملم جراح وردة يعتق ولع غيمةينشد للحمام ساحة أغنية لم تسلم من غبش الليل.من قشور الظلام تشكلتبغياهب الغياب استنارت كضُر أصاب أزرار رؤية .شجرة الشرس اشتد وهجهاتتثاءب كتعب عليل رمي المعبد ......





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