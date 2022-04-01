المناضل اليساري حين يهوى الوضوح.....18 - محمد الحنفي

2022/04/01 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي الوضوح في الممارسة:.....9والعلاقة الجدلية، بين النظرية، والممارسة، تبقى سارية في صفوف الكادحين، كوسيلة لانخراط الكادحين، في مواجهة الظلامية، التي تبقى سائدة، ومتحكمة في الواقع، ما دام الكادحون واقعين تحت طائلة التضليل: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يعتبر: أن كل ما يصيب الكادحين، قدر من الله.



والقدر، لا دخل للإنسان فيه، ولا يمكن للإنسان أن يعيش على أساس مقاومة القدر، الذي ......





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