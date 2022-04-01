دول تعلن السبت أول رمضان وبلدان لم يثبت فيها رؤية الهلال.. تعرف عليها

2022/04/01 | 21:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن عدد من الدول العربية والإسلامية ثبوت رؤية هلال شهر رمضان يوم الجمعة، ليكون يوم السبت أول أيام الشهر المبارك.فقد أكد الديوان الملكي السعودي ثبوت رؤية هلال شهر رمضان وأن السبت أول أيام الصيام.كذلك أعلنت مصر أن غدا السبت أول أيام شهر رمضان، بعد إعلان دار الإفتاء ثبوت رؤية هلال الشهر […]

ظهرت المقالة دول تعلن السبت أول رمضان وبلدان لم يثبت فيها رؤية الهلال..



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