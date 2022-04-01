النفط يضرب موعداً مع الشرطة في نهائي السلوي الممتاز

2022/04/01 | 21:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ واجه فريق النفط، نظيره نفط البصرة لحساب مباريات المربع الذهبي من الدوري الممتاز بكرة السلة.واستحوذ فريق النفط على مجريات الربع الاول و استطاع من خلاله فرض هيمنته على مجريات الدقائق الاولى لينهيها لصالحه بنتيجة 20 نقطة مقابل 15 نقطة للضيوف.ودخل بعدها ابناء البصرة بقوة محاولين الاستحواذ على الربع الثاني من خلال […]

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