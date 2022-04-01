2022/04/01 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنطلاق بطولة العراق التخصصية لبناء الأجسام بغداد- الزمان تنطلق منافسات بطولة العراق الأولى للمراكز التدريبية التخصصية لبناء الأجسام بطولة الصالات سابقاً وتستمر ليومين متتاليين .وقال المنسق الإعلامي للاتحاد العراقي المركزي لبناء الأجسام، هشام الواني في تصريح صحفي بجهود مميزة من قبل اتحاد بناء الأجسام تنطلق اليوم فعاليات بطولة العراق الأولى للمراكز التدريبية التخصصية التي […]

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