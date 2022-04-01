2022/04/01 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجوية تستعد لمواجهة نادي الجزيرة الإماراتي آسيوياً الناصرية -باسم الركابي ببدء السعي الجاد لفريق القوة الجوية نحو المشاركة بدوري أبطال آسيا الذي سيلعب ضمن المجموعة الثانية التي تضم ايضا فرق الشباب السعودي وموميابي الهندي والجزيرة الإماراتي التي تظهر مناسبة قياسا لمستوى الجوية لكنها ليست بالسهلة لاسباب مختلفة لامتلاكها للاعبين محترفين وغيرها من مستلزمات العمل المتقدمة […]

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