2022/04/01 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إختتام فعاليات الدورة التطويرية الثالثة لأمناء السر بغداد- الزمان اختتمت صباح على قاعة الاجتماعات بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية في العاصمة بغداد، فعاليات الدورة التطويرية الثالثة لامناء السر في الاتحادات الوطنية.وشهد يوم الختام محاضرة عن الوضوح الستراتيجي ألقاها محمد قصي من كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة بغداد بحضور عدد كبير وصل الى نحو […]

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