2022/04/01 | 21:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: erff5xDV4yU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كوردستان #سوريا.. إقبال على شراء المواد الغذائية ومخاوف من ارتفاع الأسعار في شهر #رمضان) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كوردستان #سوريا.. إقبال على شراء المواد الغذائية ومخاوف من ارتفاع الأسعار في شهر #رمضان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).