2022/04/01 | 21:15 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة.. ندوة حوارية لمناقشة المشكلات البيئية ومدى تأثيرها على الأمن الغذائي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Ng2LS8Ic_dc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البصرة.. ندوة حوارية لمناقشة المشكلات البيئية ومدى تأثيرها على الأمن الغذائي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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