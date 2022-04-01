تعرف على أسعار الدولار مع ختام تعاملات بورصة الجمعة

2022/04/01 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، الجمعة، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في محافظات الوسط والجنوب.

وبحسب رصد مراسلي (بغداد اليوم)، فأن أسعار صرف الدولار في بورصات بغداد والمحافظات الوسط والجنوب بلغت عند الشراء 147،000 لكل ورقة فئة 100 دولار.

فيما بلغ سعر البيع 147،250 دينارا لكل 100 دولار.

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