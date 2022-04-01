2022/04/01 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، عن تمكن عملية "الإرادة الصلبة" من احباط مخطط داعشي لاستهداف بغداد والمحافظات خلال شهر رمضان.

وقال المتحدث الرسمي باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "سلاح الجو العراقي قتل بضربات دقيقة ضمن عمليات (الارادة الصلبة) اكثر من 62 إرهابيا داعشيا".

وأضاف ان "العملية اشتركت فيها ولأول مرة طائرات m28 و m35 من طيران الجيش حيث وصلت إلى مناطق وعرة لم تصلها سابقا القوات الأمنية"، مشيرا الى ان "القوات الأمنية عثرت على حاسبات فيها معلومات عن عزم التنظيم استهداف بغداد والمحافظات مع بداية رمضان لكن تلك العمليات انهت الإرهابيين وقضت على مخططاتهم".

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