2022/04/01 | 21:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة الوزارة لشؤون الشرطة المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ————————————- بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة في قسم مكافحة مخدرات (ميسان) تلقي القبض على (5) متهمين وضبط بحوزتهم (2 كيلو غرام ) من مادة الكريستال المخدرة وأدوات تعاطي مختلفة الأنواع […]

ظهرت المقالة بحوزتهم 2 كيلو غرام من الكريستال..



القبض على (5) متهمين في ميسان أولاً على ايرث نيوز.

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