2022/04/01 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية: الإمتحانات النهائية تُجرى بموعدها بغداد- الزمان: أكدت وزارة التربية، أن الامتحانات النهائية للمراحل الدراسية المنتهية وغير المنتهية للعام الدراسي الجاري، ستُجرى في موعدها دون أي تأجيل أو تغيير.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح أمس إن (الامتحانات النهائية للمراحل الدراسية المنتهية وغير المنتهية للعام الدراسي الجاري، ستجرى في موعدها الذي حددته الوزارة […]

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