2022/04/01 | 21:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من زيادة احتمالات اقتراب الأوضاع إلى دائرة العنف مرة أخرى في إسرائيل والضفة، واستهداف مخزن وقود داخل روسيا بمروحيتين يزعم أنهما لأوكرانيا، وبايدن يثير جدلا بعد حديثه عن أن المتحولين جنسيًا صُنعوا "على صورة الرب"، وتوصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق تجارة حرة، وصولا إلى ما قاله الدكتور مجدي يعقوب لـCNN عن تجارب زرع قلب الخنزير...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توب 5: اتهام أوكرانيا باستهداف مخزن وقود روسي.. وإسرائيل والضفة على حافة الهاوية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توب 5: اتهام أوكرانيا باستهداف مخزن وقود روسي.. وإسرائيل والضفة على حافة الهاوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).