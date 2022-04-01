البرلمان الأوكراني يصادق على مصادرة ممتلكات الروس ومؤيدي العملية

2022/04/01 | 21:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … تبنى مجلس الرادا (البرلمان) الأوكراني اليوم حزمة من مشاريع قوانين يتيح أحدها مصادرة ممتلكات المواطنين الروس المقيمين في البلاد.وذكر رئيس لجنة شؤون التنمية الاقتصادية في الرادا، دميتري ناتالوخا، في بيان صدر عن حزب “خادم الشعب” الحاكم، أن القانون الجديد الذي تم تبنيه اليوم يسمح بمصادرة ممتلكات المواطنين الروس المقيمين في أراضي أوكرانيا […]

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