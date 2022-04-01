السودان: فولكر بيرتس يلقى احاطة -قحت- أمام مجلس الامن - محمود محمد ياسين

2022/04/01 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_محمد_ياسين عنما تقرا الإحاطة التي قدمها السيد فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة المنظمة الدولية المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان (يونتامس).



الى مجلس الامن في مارس 2022 احاطة فولكر بيرتس نتائج استطلاعاته السخيفة التي تستخف بوعي السودانيين باقتراضه ان الدولة تتحدد تشعر انها تطرح نفس الأفكار التي تطرحها هذه الايام قوى الحرية والتغيير (قحت).



تضمنت طبيعتها ويت ......





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