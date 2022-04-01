هل من بديل روحي للدين؟ - عباس علي العلي

2022/04/01 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي سؤال قد يكون غريب ليس لفرضه فقط بل لمنطقه أساسا حينما نعلم أن الدين هو جزء من المعرفة وضمن مصاديق المعنى التداولي للمعرفة بأنها نتاج الوجود العاقل في الوجود , الحقيقة مثل هذه الأسئلة والافتراضات تجنح بنا نحو العقل المصنوع والمهيأ لأن يقبل كل الأفتراض حتى فهم الجنون على أنه شكل من أشكال التعبير وحالة من حالات الإنسان المفكر الطبيعية , لقد مر على الإنسان العاقل منتج للمعرفة والمطور لها والفاعل بها و ......





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