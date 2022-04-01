الاطار التنسيقي يكشف عن تفاصيل اجتماع مكتب المالكي

2022/04/01 | 21:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف الاطار التنسيقي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل اجتماعه اليوم في مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي.

وقال عضو الإطار التنسيقي وائل الركابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الإطار يريد ان ينبثق رئيس الوزراء من الكتلة الشيعية".

وأضاف انه "رغم تغريدة الصدر الا اننا متمسكون بالتيار وتشكيل الحكومة معهم ومع باقي الكتل"، مشيرا الى ان "الاطار يعتقد الى الان بثوابت أساسية وهي ان الكتلة الأكثر عددا هي الكتلة الشيعية التي ترشح رئيس الوزراء إضافة للتواصل مع الاخرين".

وتابع الركابي: "موقف التيار متشدد على ما يبدو من خلال التغريدات وحينها سيكون لنا موقف اخر فلابد ان تستمر العملية السياسية ولايمكن ان يتأخر تشكيل الحكومة".

وأوضح الركابي ان "الاجتماع الذي سيعقد اليوم، سيشمل الترتيب لطرح المبادرة الأساسية للاطار التنسيقي التي تحمل وجهات نظر ربما تكون اقرب الى الأطراف الأخرى اكثر مما تحق مصلحة الاطار نفسه حيث ان الاطار يريد تثبيت حق المكون الشيعي في ان ينبثق منه رئيس الوزراء".

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