قرعة كأس العالم.. الافتتاح بين قطر والإكوادور والسعودية تواجه الأرجنتين وإيران مع أمريكا

2022/04/01 | 21:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت قرعة كأس العالم 2022، الجمعة، أن المباراة الافتتاحية للنسخة 22 من البطولة ستكون بين منتخب قطر المضيف والإكوادور، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

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