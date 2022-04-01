اصابة شخص بانفجار شرقي بغداد

2022/04/01 | 21:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باصابة شخص نتيجة انفجار رمانة صوتية ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "انفجار رمانة صوتية بين قطاعي ٧/٨ في مدينة الصدر، اسفر عن اصابة شخص تم نقله الى مستشفى الصدر العام لغرض العلاج".واضاف ان "المعلومات الاولية تشيير الى ان الانفجار نتيجة خلافات عشائرية".

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