العراق يسجل أعلى إيرادات نفطية مالية منذ عام 1972

2022/04/01 | 22:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة النفط عن تعلن تسجيل أعلى إيرادات مالية منذ العام 1972 خلال شهر أذار الماضي تجاوزت أحد عشر مليار دولار.

وذكرت الوزارة في بيان انه بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، فقد بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام مئة مليونا و563 ألفا و999 برميلا، بإيرادات بلغت أحد عشر مليارا وسبعين مليون دولار، وأشار البيان إلى أن هذه الإيرادات هي الأعلى منذ العام ألف وتسع مئة واثنين وسبعين.

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