نائب يغرد بغضب: ابعدوا “ريحكم الصفراء” عن الأنبار.. ستغرقكم!

2022/04/01 | 22:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي نعيش فيه حالة الانسداد السياسي والذي يتطلب منا جميعا التحلي بالحكمة والعمل على حماية البلد من الانهيار، هناك من يصب الزيت على النار ويحاول استخدام اوراق ليس له دخل فيها ومن اجل تصفية حسابات سياسية ولا يهمه مستقبل العراق وابناءه الانبار بحر هادئ فلا تجعلوا من ريحكم الصفراء تحرك امواجه فان […]

ظهرت المقالة نائب يغرد بغضب: ابعدوا “ريحكم الصفراء” عن الأنبار..



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