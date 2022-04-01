الحلبوسي: سنبقى نلاحق المجرمين والقتلة الذين غيبوا الأبرياء في الرزازة والصقلاوية وجرف الصخر

2022/04/01 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، أنه سيبقى يلاحق المجرمين والقتلة الذين غيبوا الأبرياء، مؤكدا أن جرائمهم لن تغتفر.

ادناه تغريدة الحلبوسي:

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