بدء اجتماع الإطار التنسيقي في مكتب المالكي

2022/04/01 | 22:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادبدء، مساء اليوم الجمعة، اجتماع الاطار التنسيقي في مكتب رئيس رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وذكر مصدر في الاطار في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "اجتماع الاطار التنسيقي بدء في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".

وكان قيادي في الاطار التنسيقي اعلن، اليوم الجمعة، عزم الاطار عقد اجتماع مساء اليوم لبحث تغريدة الصدر الأخيرة بالتنازل عن تشكيل الحكومة.

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