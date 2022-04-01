هدنة من الحرب لمدة شهرين في اليمن.. واتفاق على إطلاق سراح سجناء وفتح مطار صنعاء

2022/04/01 | 22:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمدعومة من السعودية، إنه تلقى توجيهات رئاسية بالإفراج عن سجناء وفتح مطار صنعاء والسماح لسفن النفط بالمرور بميناء الحديدة.

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