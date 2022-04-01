2022/04/01 | 22:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pNlj3YPy5vk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خطة جهنمية رسمها صدام حسين وخدع الإيرانيين بها فوقعوا فيها وانهاروا واستسلموا له | أوراق مطوية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خطة جهنمية رسمها صدام حسين وخدع الإيرانيين بها فوقعوا فيها وانهاروا واستسلموا له | أوراق مطوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).