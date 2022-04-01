2022/04/01 | 22:25 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشعب! مصدر الثلث المُطبل !- مع محسّد - حلقة ٧٠) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: YVyxPGYrJAs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشعب! مصدر الثلث المُطبل !- مع محسّد - حلقة ٧٠) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشعب! مصدر الثلث المُطبل !- مع محسّد - حلقة ٧٠) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).