2022/04/01 | 22:25 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 5pDpG7h_Hx0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القاضي زيدان يشخص مخالفات دستورية في استمرار رئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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