2022/04/01 | 22:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _YnZ992yzOo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جريمة مروعة.. سرقة تنتهي بمقتل امرأة في يوم ميلادها | تقرير سجا جاسم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جريمة مروعة.. سرقة تنتهي بمقتل امرأة في يوم ميلادها | تقرير سجا جاسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).