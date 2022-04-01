2022/04/01 | 22:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … أفاد مصدر أمني، الجمعة، بإصابة شخص بانفجار قنبلة يدوية نتيجة خلاف عشائري في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.وقال المصدر لوكالة /المعلومة/ إن “انفجار رمانة صوتية بين قطاعي 7/8 في مدينة الصدر اسفر عن اصابة مواطن تم نقله الى مستشفى الصدر العام لغرض العلاج”.واوضح أن “المعلومات الاولية تشير الى ان الانفجار نتيجة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة شخص بانفجار قنبلة يدوية شرقي بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة شخص بانفجار قنبلة يدوية شرقي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).