تحد ومأزق في انتظار مسلسل “الاختيار 3” في رمضان

2022/04/01 | 22:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ إن كان كثير من المشاهدين ينتظرون بشغف الجزء الثالث من المسلسل المصري “الاختيار”، لما يتضمنه من ملحمة وطنية، فإن صناع العمل يترقبون بلهفة ردود الفعل، لكونه يوثق فترة عاشها المصريون المعاصرون بالفعل، ويأتي بعد تحقيق الجزأين الأولين “نجاحا منقطع النظير”.ويوثق مسلسل “الاختيار 3″، المقرر عرضه في شهر رمضان، واحدة من أصعب فترات […]

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